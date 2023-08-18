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Spor

Salih Yıldız bronz madalyanın sahibi oldu

Milli judocu Salih Yıldız, 2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı veren Zagreb Grand Prix'sinde bronz madalya elde etti.

AA18 Ağustos 2023 Cuma 20:00 - Güncelleme:
Salih Yıldız bronz madalyanın sahibi oldu
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Milli judocu Salih Yıldız, Hırvatistan'da düzenlenen ve 2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı veren Zagreb Grand Prix'sinde bronz madalya elde etti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de bugün başlayan organizasyonda ay-yıldızlı sporcu Salih Yıldız, erkekler 60 kilo bronz madalya müsabakasında İsrailli Ariel Shulman ile karşılaştı.

Rakibini yenmeyi başaran Salih Yıldız, bronz madalyanın sahibi oldu.

Zagreb Grand Prix'si, 20 Ağustos'ta sona erecek.

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