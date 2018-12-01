Salih Yoluç ve Ayhancan Güven'den tarihi başarı

Milli otomobil sporcuları Salih Yoluç ve Ayhancan Güven, tarihi bir başarıya imza attı.

Salih Yoluç ve Ayhancan Güven, bu yıl ilk kez gerçekleştirilen FIA GT Uluslar Kupası'nda birinciliği elde etti.

Bahreyn'in başkenti Manama'da gerçekleştirilen ve 18 ülkenin katıldığı yarışta Türk ekibinden Salih Yoluç, birinci başladığı final mücadelesinde pite üçüncü sırada girdi. Salih Yoluç'tan otomobili devralan Ayhancan Güven, öndeki Rus ve İngiliz rakiplerini geçerek Türkiye'ye FIA GT Uluslar Kupası şampiyonluğunu kazandırdı.