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Spor

Sallai'den ilk açıklama geldi!

Galatasaray'ın Freiburg'tan kadrosuna kattığı Roland Sallai, İstanbul'a geldi. Macar oyuncu, havalimanında açıklamalarda bulundu.

13 Eylül 2024 Cuma 21:44 - Güncelleme:
Sallai'den ilk açıklama geldi!
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Galatasaray, Freiburg'tan Rolland Sallai transferini resmiyete döktü.

İstanbul'a gelen Macar oyuncu, havalimanında, "Burada olduğum için mutluyum. Birlikte harika şeyler yapacağımıza inanıyorum. Öncelikle bizim hedefimiz ligde şampiyon olmak. Avrupa Ligi'nde de mücadele edeceğiz. Finale kadar mücadele edip, kupayı da kaldırmak istiyoruz." dedi.

Taraftarlar için konuşan Sallai, "Taraftarlar hakkında çok şey duydum. Az önce söylediğim gibi önce ligi kazanmak istiyoruz. Onları da görmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

TRANSFERİN ŞARTLARI

Galatasaray, Roland Sallai için KAP'a şu açıklamayı yaptı:

"Profesyonel futbolcu Roland Sallai ve kulübü Sport-Club Freiburg e.V. ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4 sezona yayılmış 4 taksitte 6.000.000 euro transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 4 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 2.500.000 euro sezonluk ücret ödenecektir."

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