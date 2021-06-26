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Spor

Salzburg, Altınordu'dan Yusuf Can Esendemir'in peşinde

Altınordu'nun genç stoperi Yusuf Can Esendemir'i Avusturya'nın Salzbrug takımının takibe aldığı öğrenildi.

DHA26 Haziran 2021 Cumartesi 12:40 - Güncelleme: 26 Haziran 2021 Cumartesi 12:40
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TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'nun genç savunma oyuncusu Yusuf Can Esendemir'i Avusturya ekiplerinden FC Red Bull Salzburg'un takip ettiği öğrenildi. Avusturya Bundesliga'da geçen sezon şampiyon olan Salzburg'un, İzmir ekibiyle menajerler aracılığıyla dirsek temasında olduğu belirtildi. Kırmızı-lacivertli kulübün altyapısından yetişen 20 yaşındaki stoper, geçen sezon 1'inci Lig'de 21 maçta görev alırken, 1 gol, 1 asistle oynadı. Altınordu ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yusuf Can'ın cazip bir teklif gelmemesi halinde kadroda tutulacağı ifade edildi.

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