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Spor

Salzburg, Wolfsburg'u evinde rahat geçti

Şampiyonlar Ligi G Grubu karşılaşmasında Salzburg, evinde Wolfsburg'u 3-1'lik skorla geçmeyi başardı.

20 Ekim 2021 Çarşamba 22:10 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 22:10
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UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. hafta karşılaşmasında Salzburg, Wolfsburg'u ağırladı.

Red Bull Arena'da oynanan müsabaka, Salzburg'un 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Adeyemi ve 65. ile 77. dakikalarda Okafor attı. Wolfsburg'un tek sayısını ise Nmecha kaydetti.

Bu sonucun ardından Salzburg, üst üste 2. galibiyetini aldı ve puanını 7'ye yükseltti. İlk 2 maçından beraberlikle ayrılan Wolfsburg ise 2 puanda kaldı.

Wolfsburg ile Salzburg, 4. hafta maçında Almanya'da karşı karşıya gelecek.

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