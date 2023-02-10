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Spor

Sam Adekugbe: Film gibiydi; yıkılan binalar, yangınlar, bağıran ve ağlayan insanlar

Hatayspor'un başarılı futbolcusu Sam Adekugbe, deprem gecesi takım arkadaşı Christian Atsu ile aynı evde olduklarını ve Atsu'dan hala haber alınamadığını söyledi.

IHA10 Şubat 2023 Cuma 12:27 - Güncelleme:
Sam Adekugbe: Film gibiydi; yıkılan binalar, yangınlar, bağıran ve ağlayan insanlar
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Hatayspor'da forma giyen Kanadalı futbolcu Adekugbe, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Hatay da dahil olmak üzere 10 ilde hissedilen depremde yaşadıklarını ülkesinin basınına anlattı. 28 yaşındaki futbolcu, "Evimin etrafındaki hasara tanık olduktan sonra, yol boyunca yıkımı görerek antrenman sahasına kadar 20 dakika yürüdüm. Film gibiydi; yıkılan binalar, yangınlar, bağıran ve ağlayan insanlar, enkazları eşeleyen insanlar. Hiç ummadığınız şeyler. Yollar ayrıldı, köprüler yıkıldı. Bu sadece akıl almaz bir şeydi" ifadelerini kullandı.

Deprem gecesi takım arkadaşı Christian Atsu ile aynı evde olduklarını belirten Sam Adekugbe, "Kasımpaşa maçı sonrası bazı takım arkadaşlarımla evimde dinleniyorduk. Onlar ayrılırken evi temizlemeye başladığımda deprem oldu. Her yer titremeye başladı. Panik atak geçirdiğimi düşündüm. Mutfakta bardaklar ve tabaklar parçalandı. Sportif Direktör Taner Savut da dahil olmak üzere insanlar hala kayıp. O gece evimde bulunan Christian Atsu'nun nerede olduğu konusunda kafa karışıklığı var. Atsu'nun kurtarıldığına dair haberler artık şüpheli. Takımın malzemecilerinden birisi depremde hayatını kaybetti, ekip mutfağında çalışan bir kadının kızları ve annesi de" şeklinde konuştu.

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