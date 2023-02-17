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Spor

Sam Adekugbe Galatasaray için bir ilk oldu

Hatayspor'dan kiralık olarak Galatasaray'a transfer olan Sam Adekugbe, sarı-kırmızılıların ilk Kanadalı futbolcusu oldu.

IHA17 Şubat 2023 Cuma 11:08 - Güncelleme:
Sam Adekugbe Galatasaray için bir ilk oldu
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Galatasaray, Hatayspor'da forma giyen Kanadalı sol bek oyuncusu Sam Adekugbe'yi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı. Adekugbe'nin satın alma opsiyonunun 1 milyon Euro olduğu ifade edildi. 28 yaşındaki futbolcu, kariyerinde bu zamana kadar Vancouver Whitecaps, Brighton & Hove Albion, Göteborg ve Valerenga'da forma giydi. Sezon başında Hatayspor'a transfer olan Sam Adekugbe, takımı ile 19 resmi karşılaşmada görev aldı. Adekugbe, Kanada Milli Takımı'nda ile Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda da oynadı.

Sarı-kırmızılıların yeni transferi Sam Adekugbe, Galatasaray'da forma giyen ilk Kanadalı futbolcu olacak.

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