Samandıra'da #SamandıradaYANALIM çılgınlığı
Ersun Yanal'ın yeniden teknik direktörlüğe getirilmesini isteyen Fenerbahçe taraftarları, bugün Samandıra'da bir araya gelecek. Organizasyonun #SamandıradaYanalım etiketi sosyal medyada trend oldu.
Fenerbahçeli taraftarların başlattığı, #SamandıradaYANALIM etiketi Twitter'da TT oldu.
Ersun Yanal'ı yeniden Fenerbahçe'de görmek isteyen sarı lacivertli taraftarlar, bugün 20:00'da Samandıra Tesisleri önünde toplanacak. Yönetime Ersun Yanal çağrısında bulunmaya hazırlanan Fenerbahçeli taraftarlar, Twitter'da örgütlendi.
FATİH TERİM ÖRNEĞİ
Galatasaray taraftarları da geçen sezon Jan Olde Riekerink'in gönderilmesini isterken, Fatih Terim için tesislerin önünde toplanmış ve birkaç gün sonra anlaşma gerçekleşmişti.
(Futbol Arena)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.