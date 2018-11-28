Samandıra'da #SamandıradaYANALIM çılgınlığı

Fenerbahçeli taraftarların başlattığı, #SamandıradaYANALIM etiketi Twitter'da TT oldu.

Ersun Yanal'ı yeniden Fenerbahçe'de görmek isteyen sarı lacivertli taraftarlar, bugün 20:00'da Samandıra Tesisleri önünde toplanacak. Yönetime Ersun Yanal çağrısında bulunmaya hazırlanan Fenerbahçeli taraftarlar, Twitter'da örgütlendi.

FATİH TERİM ÖRNEĞİ

Galatasaray taraftarları da geçen sezon Jan Olde Riekerink'in gönderilmesini isterken, Fatih Terim için tesislerin önünde toplanmış ve birkaç gün sonra anlaşma gerçekleşmişti.

(Futbol Arena)