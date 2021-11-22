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Spor

Samandıra'da Fenerbahçe'ye coşkulu karşılama

Süper Lig'in 13. haftasında derbi maçında deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri'nde taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

AA22 Kasım 2021 Pazartesi 00:54 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 00:54
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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 yenen Fenerbahçe'yi, Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri'nde coşkulu bir taraftar grubu karşıladı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından tesislerin önünde toplanan taraftarlar meşaleler yakıp, marşlar söyleyerek sarı-lacivertli kafileyi taşıyan otobüsü bekledi.

Tesislere gelen takım otobüsünün etrafına toplanan taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu.

Otobüste bulunan Fenerbahçeli yöneticiler ile teknik heyet ve futbolcular, taraftarların sevgi gösterilerine alkışlarla karşılık verdi.

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