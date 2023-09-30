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Spor

Samandıra'da İsmail Kartal etkisi

Yaz transfer döneminin başında Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen İsmail Kartal takıma adeta sihirli değnek ile dokundu ve Samandıra ruhunu geri kazandırdı.

Sabah30 Eylül 2023 Cumartesi 12:18 - Güncelleme:
Samandıra'da İsmail Kartal etkisi
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Jorge Jesus ile yolların ayrılmasının ardından "Samandıra'yı canlandıracak bir hocaya ihtiyacımız var" açıklamasını yapmıştı. Portekizli'nin koltuğuna oturan İsmail Kartal, Samandıra'yı canlandırırken pozitif bir kimya oluşturdu.

FENERBAHÇE'Yİ İSTEDİĞİ SEVİYEYE GETİRDİ

Forma adaleti, futbolcuların bireysel performanslarına etkisi ve duruşuyla Fenerbahçe'yi kısa sürede istediği seviyeye getirmeyi başardı.

6 haftalık sürecin sonunda Süper Lig'de en fazla şut çeken (96), en fazla gol beklentisine giren (13.61 xG), en fazla rakip ceza sahasında topla buluşan (192) ve en fazla net gol pozisyonu yaratan (28) takım sarı-lacivertliler oldu. Kanarya, 13 resmi maçını kazanırken 37 gol attı. Süper Lig'de oynadığı 6 karşılaşmanın 4'ünü ise gol dahi yemeden tamamladı.

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