Samatta golü attı Aslan'a göz kıptı
CİM-BOM'DA Falcao transferinin gerçekleşmemesi durumunda ilk alternatif golcü olarak öne çıkan Mbwana Samatta, Genk'in Mechelen ile yaptığı karşılaşmada takımının tek golünü kaydetti.
- Star Spor
Genk'in 3-1 kaybettiği karşılaşmada takımını kurtaramasa da ortaya koyduğu performansla sahanın en iyileri arasında yer alan Tanzanyalı oyuncu transferiyle ilgili açık kapı bıraktı. Maç sonu basının sorularını yanıtlayan Samatta, "Şimdilik buradayım. Ama yarın ne olacağı bilinmez" diye konuştu.
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