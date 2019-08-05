Samatta golü attı Aslan'a göz kıptı

Genk'in 3-1 kaybettiği karşılaşmada takımını kurtaramasa da ortaya koyduğu performansla sahanın en iyileri arasında yer alan Tanzanyalı oyuncu transferiyle ilgili açık kapı bıraktı. Maç sonu basının sorularını yanıtlayan Samatta, "Şimdilik buradayım. Ama yarın ne olacağı bilinmez" diye konuştu.