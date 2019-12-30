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Spor

Mbwana Samatta'nın menajerinden Galatasaray açıklaması

Adı sık sık Galatasaray'la anılan Samatta'nın seyahat gezisi için İstanbul'a geldiği ortaya çıktı.

TM Dijital Haber Merkezi30.12.2019  14:14 - Güncelleme: 30.12.2019  14:14
Yaz ayı transfer döneminde Diagne’nin satılması halinde Samatta’yı kadrosuna katmak isteyen, hatta Şükrü Hanedar’ın Genk yönetimiyle masaya bile oturduğu yıldız golcünün ‘İstanbul’ paylaşımı sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.


TANZANYA - BRÜKSEL ARASI SEYAHAT


Genk’te oynadığı futbolla bir hayli dikkat çeken ve Galatasaray’ın göz hapsinde olan Samatta’nın 1 sene içerisinde iki kez menajer değiştirdiği öğrenilirken, 26 yaşındaki futbolcunun en son Benjamin Tetteh transferinde Şükrü Hanedar’la sürekli görüşme halinde olan Sascha Empacher ile anlaşma vardığı belirtildi. İstanbul paylaşımı ile sarı kırmızılı camiayı heyecanlandıran yıldız futbolcunun Tanzanya – Brüksel arası seyahat gerçekleştirdiği ve bu sebepten dolayı Türkiye’de olduğu ifade edilirken, Samatta’nın ailesi yüzünden büyük takımlara transferinin engellendiği kaydedildi.

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