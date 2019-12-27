Sambacı Romarinho’ya teklif

Star Spor 26.12.2019 21:02 - Güncelleme: 27.12.2019 08:01

Fortelaza’da forma giyen Romarinho için devreye giren Sarı-Lacivertliler’in ilk olarak oyuncunun menajeri ile bir görüşme yapıp, olumlu geri dönüş alınca kulübü ile temaslara başladığı belirtildi. Fortaleza’nın 25 yaşındaki oyuncu için 2 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ettikleri öğrenilirken, Kanarya’nın bu rakamı bonuslarla birlikte verebileceğini Brezilyalı yöneticileri ilettiği kaydedildi. Sözleşmesi 2022’de bitecek oyuncu için kulübü olumlu cevap verirse Ramorinho, İstanbul’a getirilecek. Sambacı’ya da senelik 1 milyon euro ödenecek.

