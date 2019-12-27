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Spor

Sambacı Romarinho’ya teklif

FENERBAHÇE hücum bölgesindeki sıkıntıyı gidermek ve Max Kruse’ye iyi bir alternatif oluşturmak için aradığı oyuncuyu Brezilya’da buldu.

Star Spor26.12.2019  21:02 - Güncelleme: 27.12.2019  08:01

Fortelaza’da forma giyen Romarinho için devreye giren Sarı-Lacivertliler’in ilk olarak oyuncunun menajeri ile bir görüşme yapıp, olumlu geri dönüş alınca kulübü ile temaslara başladığı belirtildi. Fortaleza’nın 25 yaşındaki oyuncu için 2 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ettikleri öğrenilirken, Kanarya’nın bu rakamı bonuslarla birlikte verebileceğini Brezilyalı yöneticileri ilettiği kaydedildi. Sözleşmesi 2022’de bitecek oyuncu için kulübü olumlu cevap verirse Ramorinho, İstanbul’a getirilecek. Sambacı’ya da senelik 1 milyon euro ödenecek.

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