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Spor

Samet Akaydin: Bana karşı algı yapıyorlar

A Milli Takım'ın deneyimli stoperi Samet Akaydin, EURO 2024'ü ve kendi performansını değerlendirdi. İyi ya da kötü eleştirilere takılmadığını dile getiren Akaydin, 'Aslında beni hiç izlemiyorlar bile. Benim 12 tane maçta üst düzey oynadığımı bilmiyorlar. Birisi paylaşıyor ve yayılıyor. Böylece algı oluşuyor' ifadelerini kullandı.

29 Haziran 2024 Cumartesi 15:13 - Güncelleme:
Samet Akaydin: Bana karşı algı yapıyorlar
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EURO 2024'te son 16'ya yükselen A Milli Takımımız'ın deneyimli stoperi Samet Akaydin, açıklamalarda bulundu.

Uzun süredir ağır eleştirilere hedef olan Samet adeta içini döktü. Milliyet'ten Senad Ok'a konuşan Samet, ilk olarak 6 puanla gruptan çıkmalarını değerlendiren milli futbolcu, "Çok karakterli bir takımımız var. Herkes çok istiyordu. Turnuvadaki inancımız her geçen gün artıyor. Dışarıdan bazı haberleri duyuyoruz, komik yani, gülüyoruz. Burada inanılmaz bir sevgi, saygı ortamı var. Başarıdaki en önemli etkenlerden biri de bu. Burada Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Trabzonlusu hiç fark etmiyor. Birlik ve beraberlik turun geçilmesinde çok önemliydi" dedi.

"MONTELLA KALİTELİ BİR OYUNCU OLDUĞUMU HİSSETİRİYOR"

Samet, Vincenzo Montella'nın kendisi için özel bir teknik adam olduğuna vurgu yaptı. Montella'nın sistemine alışkın olduğunun altını çizen başarılı futbolcu, "Ben istesem risk almam. Hoca beni iyi tanıyor. Ben de hocayı tanıyorum. Hocanın sistemini biliyorum. Hoca gerçekten kaliteli bir futbolcu olduğumu bana hissettiriyor. İnsanlar diyormuş neden hoca ile böylesin. Onunla daha iyi oynuyorsun falan. Onunla iyi futbolcu olduğumu hissediyorum. Bana her maça çıkmadan önce, 'Sende yetenek ve kalite var. Kendine sınır koyma' diyor. Ben daha ne isterim ki. Bana bu kadar güvenen bir insanın güvenini nasıl boşa çıkarabilirim. Kesinlikle çıkarmam" diye konuştu.

ELEŞTİRİLERE TEPKİ

Samet Akaydın zaman zaman olumsuz görüntüler üzerinden yürütülen algılara hedef olduğunu söyledi. Milli futbolcu, "Ben iyi ya da kötü eleştiri almıyorum. İyi eleştirdikleri zaman da duymuyorum, geçiyorum. Maçımı oynuyorum, unutuyorum. Gürcistan maçından sonra çok övdüler ama ben onu da geçtim. Çünkü bazı şeyler yaşıyorum. Yunanistan'a gittim. 13-14 maç oynadım orada. Beni izlemeyen insanlar bir maçtaki hata ile Yunanistan'daki performansımı yargılıyorlar. Aslında beni hiç izlemiyorlar bile. Benim 12 tane maçta üst düzey oynadığımı bilmiyorlar. Birisi paylaşıyor ve yayılıyor. Böylece algı oluşuyor" diye konuştu.

"MENTALİ KUVVETLENDİRDİM"

Fenerbahçe'de aynı sıkıntıyı yaşadığına vurgu yapan Samet, "Sezonun ilk yarısında 6 maçta oynamışım. Beş maçta galip gelmişsin. Sadece Trabzonspor maçını kaybetmişsin ama algı yapıyorlar. Büyütüyorlar, büyütüyorlar, büyütüyorlar. Fakat alıştım artık mentali kuvvetlendirdim yani. Ondan yana bir sıkıntı yok" dedi.

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