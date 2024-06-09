Samet Akaydin: Dersimize iyi çalıştık

Milli futbolcumuz Samet Akaydin'in Polonya ile oynayacağımız özel maç öncesinde basın toplantısında konuştu.

"İNŞALLAH KARŞILIĞINI ALIRIZ"

EURO 2024 için yoğun çalıştıklarını söyleyen Akaydin, "Çok keyifli ve yoğun bir tempo ile çalışıyoruz. Antrenmanlar çok şiddetli geçiyor. Avrupa Şampiyonası gibi özel bir organizasyondan önce mental kuvvetimiz kadar fiziki kuvvetimiz de yerinde olmalı. İnşallah bunun karşılığını alırız ve ülkemizi gururlandırırız." dedi.

"ÜLKE VE BAYRAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Sakatlıkları bulunan futbolcular için konuşan futbolcu, "Ozan ve Çağlar'a hepimiz çok üzüldük. Sorumluluğumuz daha da arttı. Sahaya çıktığımız zaman bu ülke ve bayrak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

"DRAGOWSKI'NİN DE BURADA OLMASINI İSTERDİM"

Panathinaikos'tan takım arkadaşı olan Polonyalı kaleci Dragowski ile ilgili de konuşan Akaydin, "Dragowski, Panathinaikos'tan yakın bir arkadaşım. Onun da burada olmasını çok isterdim, inşallah bizi yarın izlemeye gelebilir." dedi.

"POLONYA ÇOK CİDDİ BİR RAKİP"

Rakip Polonya'yı değerlendiren milli savunmacı, "Polonya, çok ciddi bir rakip. Avrupa Şampiyonası'nda zor bir grupta mücadele edecekler. İyi bir test vererek turnuvaya moralli gitmek istiyoruz. Dersimize iyi çalıştık." sözlerini sarf etti.