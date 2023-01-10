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Spor

Samet Akaydın, Fenerbahçe'de! Transfer resmen açıklandı

Fenerbahçe Kulübü, salı günü saat 19:02'de Samet Akaydın transferini resmen açıkladı. İşte detaylar...

10 Ocak 2023 Salı 19:08 - Güncelleme:
Samet Akaydın, Fenerbahçe'de! Transfer resmen açıklandı
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Teknik direktör Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda stopere bölgesine takviye yapma kararı alan Fenerbahçe, Adana Demirsporlu Samet Akaydın'ın transferini bitirdi.

FENERBAHÇE, SAMET AKAYDIN'I AÇIKLADI

Fenerbahçe Kulübü anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada "Açıklama Kulübümüz, Samet Akaydın'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Adana Demirspor A.Ş. ile görüşmelere başlamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Samet Akaydın'ın bonservisi için Adana Demirspor'a taksitler halinde toplamda 4 milyon euro ödeyecek.

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, Samet Akaydın'a sezon sonuna kadar 8 Milyon TL ödeyecek. Sarı-lacivertlilerle 3,5 yıllık sözleşme imzalayacak Samate Akaydın, gelecek sezon 15 Milyon TL maaş alacak. Defans oyuncusunun maaşı her sezon artış gösterecek.

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