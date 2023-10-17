Samet Akaydın formaya göz kırptı

Hırvatistan ve Letonya maçlarında kusursuz futbolunu bir de asistle süsleyen 29 yaşındaki stoper Samet Akaydin, Fenerbahçe'de Becao-Djiku rotasyonunu zorlayacak

A Milli Takım'ın Hırvatistan maçı öncesi ilk 11 açıklandığında herkesin isminin kadroda olmasına şaşırdığı Samet Akaydın, bu karşılaşmada çizgiden çıkardığı topla mücadelenin kahramanlarından biri olmuştu. Letonya karşısında da başarılı performansını sürdürüp Cenk Tosun'un golünde çok şık bir asist yapan 29 yaşındaki stoper, oyunuyla Fenerbahçe'den hocası İsmail Kartal'a da bir anlamda mesaj gönderdi.

4 MAÇTA SADECE 90 DAKİKA OYNADI

Bu sezon sarı-lacivertli ekip ile 4 istedi. maçta süre alabilen tecrübeli futbolcu, toplamda 90 dakika sahada kaldı. A Milli Takım Teknik Direktörü Montella ise Adana Demirspor'dan eski öğrencisi Samet Akaydın'a güvenerek kritik maçlarda şans verdi. İtalyan çalıştırıcıyı utandırmayan milli futbolcu, Fenerbahçe'de de forma giymek istiyor. Başarılı savunmacının etkili performansı, İsmail Kartal'ın yüzünü güldürürken, Kanarya'da bundan sonra Becao-Djiku rotasyonunu zorlayacak.

YÖNETİM GÖNDERECEKTİ

2020-21 sezonunda Ankara Keçiörengücü forması giyerken 470 bin Euro'ya Adana Demirspor'a transfer olan Samet Akaydın, 2023 yılının ocak ayı transfer döneminde 3.7 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye imza attı. Sezon başında yönetimin göndermeyi düşündüğü milli stoperin takımda tutulmasını ise teknik direktör İsmail Kartal istedi.