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Spor

Samet Akaydın: Hem ligde, hem kupada sonuna kadar gideceğiz

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olan Fenerbahçe rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Samet Akaydın maç sonu açıklamalarda bulundu.

10 Nisan 2023 Pazartesi 23:03 - Güncelleme:
Samet Akaydın: Hem ligde, hem kupada sonuna kadar gideceğiz
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Fenerbahçe'nin savunma oyuncularından Samet Akaydın, VavaCars Fatih Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Samet Akaydın "Zor bir maçtı, kazanmalıydık. Pozisyon vermeden gol yedik. Soyunma odasında bu maçı kazanmamız gerektiğini konuştuk. İki kulvarda da devam ediyoruz. Hem ligde, hem kupada sonuna kadar gideceğiz." dedi.

Samet Akaydın ayrıca "Kaybettiğimiz zaman biz de üzülüyoruz. Pes etmeden devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Samet Akaydın bu sezon 13 resmi maçta forma giydi. Bu maçlarda 1170 dakika sahada kalırken skora katkı sağlayamadı.

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