Samet Akaydin kararını verdi! Ayrılık için izin istedi

Devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, stoper oyuncusu Samet Akaydin ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'ye Adana Demirspor'dan transfer olan Samet Akaydin, bu sezon beklentilerin çok altında kaldı. İlk 11'deki yerini de kaybeden milli futbolcu, ayrılık kararı aldı.

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Samet Akaydin, Avrupa Şampiyonası öncesi düzenli forma giyme isteği sebebiyle Fenerbahçe'den ayrılık için izin istedi.

GÖRÜŞME YAPILACAK

29 yaşındaki savunmacının temsilcisi, Fenerbahçe ile bir görüşme gerçekleştirecek.

FENERBAHÇE SICAK BAKIYOR

Fenerbahçe de şampiyona nedeniyle oyuncun kiralık olarak ayrılığına sıcak bakıyor.