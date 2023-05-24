Samet Akaydin: Kupayı taraftarlarımıza hediye etmek istiyoruz

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Samet Akaydin, Türkiye Kupası yarı finalinde 3-0 kazanılan Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kupayı kazanmak istediklerini söyleyen Samet, "Hedefimiz finale kalmak değil kupayı almak. İnşallah başaracağız. Kupayı alıp taraftarlarımıza hediye etmek istiyoruz. İnanıyoruz kazanacağımıza. Üst üste ikinci galibiyetimizi aldık ve iyi oldu. Lig sonuna kadar tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Lig elimizde değil, Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekliyoruz. Galatasaray puan kaybederse oraya çok ateşli bir şekilde gideriz. İnşallah sonu iyi olur. Öncelikli hedefimiz şu anda bizim elimizde olan Türkiye Kupası. Ligde de bekleyeceğiz. Bundan sonraki tüm maçları kazanmak istiyoruz." dedi.

"ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Trezeguet'e tükürdüğü gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilmesi hakkında konuşan Samet, "Çok doluyum. Hayal bile edemeyeceğim bir konu üzerinden beni vurmaya çalıştılar. Son 1 haftam zehir oldu. Hayatımdaki en kötü haftaydı. Ben Allah'a havale ediyorum herkesi. İslam üzerinden, din üzerinden bana vurmaya çalıştılar. Bu futbola yakışmıyor, böyle şeyleri ayırt etmek lazım." sözlerini sarf etti.

Maç sonunda Trezeguet'e sarıldığını söyleyen Samet, "Maç içinde ve sonrasında bir gerginlik olmadı. Maç sonunda gidip Trezeguet'e sarıldım. Ben Trabzonluyum diye herkese iyi davrandım ki insanlar bana farklı gözle bakmasınlar. Hemşehrilerim bana farklı gözle bakmasın istedim. Maç içinde itiraz bile etmedim. Dediğim gibi Allah'a havale ediyorum." ifadelerini kullandı.