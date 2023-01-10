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Spor

Samet Akaydın resmen açıkladı! ''Heyecanlıyım...''

Adana Demirspor'un tecrübeli stoperi Samet Akyadın, yaptığı açıklamada Fenerbahçe'ye olan transferini resmen açıkladı.

Habertürk10 Ocak 2023 Salı 12:46 - Güncelleme:
Samet Akaydın resmen açıkladı! ''Heyecanlıyım...''
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor'dan Samet Akaydin ile 3,5 yıllığına anlaşmaya vardı.

Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Samet Akaydin kısa süre içinde sözleşme imzalayacak.

Habertürk TV'ye konuşan Samet Akaydin, "Futbola yeniden başlamış gibi heyecanlıyım. Fenerbahçe ile kupalar kazanmak istiyorum." dedi.

Futbolculuk kariyerinde Arsinspor, Sancaktepe, Şanlıurfaspor, Ankara Keçiörengücü ve Adana Demirspor forma giyen 28 yaşındaki Samet Akaydın, Akdeniz ekibinde 58 maçta 5 kez ağları havalandırdı.

Samet Akaydın'ın yarın ki Fenerbahçe antrenmanına katılacağı iddia ediliyor.

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