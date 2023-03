Samet Akaydın: Sevilla'nın burada büyük sıkıntılar yaşayacağını düşünüyorum

Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Samet Akaydin, İspanya ekibi Sevilla'yla oynayacakları UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçıyla ilgili, "Takım olarak kenetlenmiş durumdayız. Tek düşüncemiz turu geçmek. Elimizden ne geliyorsa sahada her şeyimizi vereceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Fenerbahçe'nin, evinde Sevilla ile 16 Mart Perşembe günü oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçı öncesinde kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Karşılaşma için futbolcular olarak kenetlendiklerini belirten Samet, taraftarların da desteğiyle turu geçmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. 2-0 kaybedilen ilk mücadeleyle ilgili de değerlendirmeler yapan Samet, "Antrenmanlarda ve antrenmanlar dışında ilk maça çok iyi hazırlandık; İspanya'ya inançlı bir şekilde kazanmak için gitmiştik. Oynadığımız futbol da bunu gösteriyordu. Çok şanssız bir mağlubiyet aldık. İçimizde bir inanç var. Bu turu geçebilecek güçte bir takımız. İlk maçtaki; özellikle ilk yarıdaki oyunumuzu tekrar sahaya yansıtırsak, bu turu geçebileceğimizi düşünüyorum. Hiçbir şekilde inancımızı kaybetmedik. Onları eleyebilecek güce sahibiz taraftarımızın önünde. 90 dakika boyunca taraftarlarımızın desteğine çok ihtiyacımız var. Onların desteğiyle turu geçebileceğimize inanıyorum." şeklinde konuştu.

"SEVİLLA'YA KARŞI HİÇ YABANCILIK ÇEKMEDEN EZEREK FUTBOL OYNUYORSUN"



Oynanan futboldan zevk aldıklarını aktaran 29 yaşındaki oyuncu, "İyi oynadığımızın bilincindeydik. Sadece sonuca gidemedik. Sonuca gitseydik, ilk golü bulsaydık daha farklı şeyler konuşuyorduk. İkinci yarıya da çok kötü başlamadık. Pozisyon yokken şanssız bir gol yedik; birine çarptı, gol oldu. Öyle bir gol yemek bizim direncimizi düşürdü. İspanya'ya gidiyorsun, Sevilla'ya karşı hiç yabancılık çekmeden ezerek futbol oynuyorsun. Bunu gösterdiğimizi düşünüyorum. Kendi evimizde aynı performansın üzerine bir tık çıkabilirsek çok farklı şeyler olabilir." ifadelerini kullandı.

"SEVİLLA'NIN BURADA BÜYÜK SIKINTILAR YAŞAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"



İlk maçta korkusuz oynadıklarını dile getiren başarılı futbolcu, "Maçın içinde iyi oynadığını hissediyorsun veya kötü performansı da hissedebilirsin. İyi oynarken şanssız bir gol yiyince futbolcunun ister istemez direnci düşüyor. O anda nasıl bir darbe vuracağın önemli. Orada kalırsan maçı koparıyorsun. Biz üstün gitmeye çalıştık pozisyon da bulduk. Korkusuz oynadık. Olmadı, sonuca gidemedik. İçeride şans bizden yana olur, daha istekli arzulu oynarız, taraftarlarımızın da desteğini arkamıza alırsak. Biz stadımızda cehennem yaşatıyoruz. Tribünlerimiz harika. Sevilla'nın burada büyük sıkıntılar yaşayacağını düşünüyorum." diye konuştu.

"TURU GEÇERSEK, TARAFTARLARIMIZIN SAYESİNDE OLACAĞINA İNANIYORUM"



Kadıköy'de ilk defa Avrupa maçı oynayacağını da vurgulayan Samet, "Heyecanlıyım. O yüzden coşkulu taraftarlarımızı görmek için sabırsızlanıyorum. Anlatıyorlar, 'diğer maçlar gibi değil, Avrupa maçlarında tribünün ateşini hissedince tüylerin diken diken olacak' diyorlar. Onlar da bize saha içinde 90 dakika destek verince biz daha istekli olacağız. Bu bize itici güç olacak. O maça sadece futbolcular olarak çıkmayacağız; bütün Fenerbahçeliler olarak, ülke olarak o maça hazırlanıyoruz. Zaten buna ihtiyacımız var. Tamam, futbol sahada kazanılıyor ama taraftarlarımızın bunda etkisi çok büyük. Biz bu maçı kazanıp turu geçersek taraftarlarımızın sayesinde olacağına inanıyorum." dedi.

"TAKIM OLARAK KENETLENMİŞ DURUMDAYIZ. TEK DÜŞÜNCEMİZ TURU GEÇMEK"



Antrenmanlarda yoğun tempoda çalıştıklarını aktaran başarılı savunmacı, takımda herkesin hırslı olduğunu belirterek şunları söyledi:

İstekliyiz. Tek odak noktamız Sevilla maçı. Herkes işin ciddiyetinin farkında. Tek düşüncemiz, tek konuştuğumuz şey turu geçmek. Turu geçince nelerin olabileceğini, ne kadar güzel günlerin geleceğini biliyoruz. Bizim için ekstra motivasyon olacak. Bunun lige de yansıması olur. Şu anda turu geçmemiz bizi ekstra motive edecek ve bu lige de yansıyacak. O yüzden bu maç bizim için çok önemli. Takım olarak kenetlenmiş durumdayız. Tek düşüncemiz turu geçmek. Elimizden ne geliyorsa sahada her şeyimizi vereceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

"FENERBAHÇE ÜLKE DEĞERLERİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ, FORMAYI TAŞIMAK BÜYÜK BİR GURUR"



Tüm kulvarlarda başarılı olmak istediklerine de değinen Samet, "Fenerbahçe bu sene ekstra işler yapıyor; Avrupa'da, ligde, Türkiye Kupası'nda zirveye oynuyor. Bu da taraftarlarımızı daha çok gaza getiriyor. Bu çok güzel bir şey. Fenerbahçe'nin ülke futboluna neler kattığını da gösteriyor. Gerçekten Fenerbahçe ülke değerleri için çok önemli, çok büyük bir camia. Bunu zaten sahada, her yerde hem futbolcular olarak bizler hem de taraftarlarımız gösteriyor. Biz her kulvarda başarılı olmak istiyoruz. Bu formayı taşımak büyük bir gurur, onur. Bunun bilincindeyiz. Büyük bir sorumluluk. Herkes bu formayı giymek ister. Bunun hakkını sonuna kadar vermek istiyoruz. Hep başarılı olmak istiyoruz. Yeri geliyor mağlubiyetler alıyoruz, bazen performansımız istediğimiz gibi olmuyor. İnanın çok üzülüyoruz. Bu bizi kahrediyor belki de. Eve gidiyoruz uyuyamıyoruz. Bizim işimiz futbol. Futboldan başka bir şey düşünmüyoruz, düşünemeyiz de. 1 haftalık emeğimizin karşılığını sahada alabilirsek o haftamız öyle geçecek. Taraftarlarımız yenilince tabii ki üzülüyorlar. Haklılar da. Biz de üzülüyoruz. Bunu belli etmiyoruz. Bizi görmedikleri için bilmiyorlar nasıl üzüldüğümüzü. Maçtan sonra neler yaşadığımızı biz biliyoruz. Eve gidiyoruz, sadece maçı düşünüyoruz. Buraya geliyoruz kimsenin yüzü gülmüyor. Yendiğimiz zaman da en çok mutlu olan biz oluyoruz." ifadelerini kullandı.

"SİSTEME ADAPTE OLUYORUM"



Uzun yıllar Fenerbahçe hizmet etmek istediğini sözlerine ekleyen 29 yaşındaki futbolcu, şöyle konuştu:

Buraya geldiğimde biraz uyum sorunu yaşadım. Çünkü Fenerbahçe forması altında futbol oynamak zor. Bunu zaten herkes bilir. Yavaş yavaş alışıyorum. Oyun şeklinde adapte oluyorum. Çizgi savunmasını ilk kez oynuyorum. Çok zor bir oyun sistemi. Takım savunmasını takım halinde yapmak önemli. Oynadığım diğer takımlarda yanımdaki adama, oynadığım oyuncuya bakmıyordum ama burada 4'lü oynuyorsan, 4 tane savunma oyuncusu aynı anda aynı hareketi yapmak zorunda. Konsantre olmak daha zor oluyor ama buna da alışmaya başladım. Zaman geçtikçe içimde daha çok istek ve enerji oluyor. İnşallah üstüne koyarak giderim. Çalışmayı ve gelişmeyi çok seviyorum. Uzun yıllar bu armaya hizmet etmek istiyorum.

"KENDİME GÜVENİYORUM, OYNADIKÇA PERFORMANSIM ARTIYOR"



Sarı-lacivertli takımda forma buldukça performansının arttığına dikkat çeken Samet, "Sıcakkanlı bir insanım. Saha dışında herkesle yakın olurum. Aslında saha içinde adaptasyon derken, şundan bahsetmek istedim. Kendimi bildiğim için daha ekstra işler yapabileceğimi biliyorum. Kendime güveniyorum. Zamanla bunun üstüne koyacağımı düşünüyorum. Hep böyle oldu. Oynadıkça performansımı arttıran bir yapım var. Şimdi de yavaş yavaş kendi oyunumu oynamaya başlamış gibi hissediyorum. Yavaş yavaş her şey oturuyor. Bu sistemde kimsenin hata yapmaması lazım." diye konuştu.

"JORGE JESUS'TAN ÇOK ŞEY ÖĞRENİYORUM"



Samet Akaydin, Teknik Direktör Jorge Jesus ile ilgili düşüncelerini ise, "Hocamızın diğer hocalardan çok farklı olduğunu tüm Türkiye görüyor, zaten. Farklı bir yapısı var. Ondan çok şey öğrendim ve öğreniyorum. Fiziksel olarak gelişimim daha iyi. Bunu sahada hissediyorum. Yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Sert antrenmanlar yapıyoruz. Daha önce böyle ağır antrenmanlar hiç yapmadım. Bunun fiziksel olarak bize katkısı çok oluyor. Hocamızdan ben açıkçası biraz çekiniyorum. İlk defa böyle şeylerle karşılaşıyorum. Hocamdan daha çok şey öğreneceğimi düşünüyorum." cümleleriyle aktardı.

"ŞAMPİYONLUĞA İNANDIĞIM İÇİN FENERBAHÇE'YE GELDİM"



Fenerbahçe forması altında şampiyon olmayı çok istediğini vurgulayan başarılı defans, "Bu ilk şampiyonluğum olacak ve bunu Fenerbahçe'de yaşamayı çok istiyorum. Buraya hislerimle hareket ederek geldim. Fenerbahçe'nin şampiyon olacağına inandığım için geldim. İnşallah da olacağız. İnancımı hiçbir zaman kaybetmeyeceğim. Bu hisle her zaman sahaya çıkacağım. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Formanın hakkını vermeye çalışacağım. Ben sahaya çıktığım zaman, üstüne bir şeyler koymak, takım arkadaşım için, forma için ekstra bir şeyler yapma bilinciyle çıkıyorum. Hep iyi olmak istiyorum. Önemli olan takım içinde kötü oynayanı telafi edebilmek. Bu takım oyunu. Bireysel düşüşler olabilir. Her futbolcu her maç iyi oynayamaz. Geniş kadro takım içindeki rekabeti de arttırıyor. Oynamayan oyuncunun antrenmandaki performansı seni tetikliyor. Onun performansını görüyorsun, oynayan oyuncu da kendi biraz daha sıkması gerektiğini fark ediyor ve daha çok iyi oluyor. Antrenmanda böylece daha güzel mücadele ortaya çıkıyor." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE LİGİNDE HER PUAN FARKI KAPANIR"



Sarı-lacivertli takımın he zaman şampiyonluk hedeflediğini belirten Samet, "Türkiye liginde her puan farkı kapanır. Bunu daha önce de yaşadık ve gördük. Her maçı kazanmaya çıkacağız. Puan kaybetme lüksümüz yok. Herkes bunun bilincinde. Rakibimizin de elbet bir yerde takılacağını düşünüyorum. Son maçımız onlarla. Onu da düşünüyoruz. Oraya şampiyonluğa da gidebiliriz. Onlar bizi nasıl yendiyse, biz de onları orada rahatlıkla yenebilecek güçte ve kalitede bir takımız. Kupada da hedefimiz şampiyonluk. Fenerbahçe forması giyiyorsan her zaman hedefin şampiyonluk. Türkiye'de bir kupa varsa o kupanın sahibi, ortağı Fenerbahçe'dir. Bu bir gerçek. Takımda güzel bir arkadaşlık ortamı var. Çoğuyla milli takımdan tanışıyorum. İsmail ile Adana Demirspor'da beraber oynadık. Beraber şampiyon olduk. Şimdi Fenerbahçe'de bir araya geldik." ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLARIMIZDAN SEVİLLA MAÇINDA 90 DAKİKA DESTEK İSTİYORUZ"



Son olarak Sevilla maçıyla ilgili taraftarlara çağrıda bulunan Samet, sözlerini şöyle tamamladı:

Taraftarlarımız Sevilla maçında 90 dakika boyunca desteklerini hiç esirgemesinler. Bu maç her türlü dönebilir. Biz sahada savaşacağız. Elimizden gelenin fazlasını vereceğiz. Her şeyin bilincindeyiz. Onlara çok ihtiyacımız var. Biz de çok istiyoruz. Kenetlenmemiz lazım. Eleştiriye her zaman açığız ama şu anda 90 dakika desteğe ihtiyacımız var. Orada oynadığımız futbolla turu çok daha kolay hale getirebilirdik. Şansımız biraz daha yanımızda olsaydı. Deplasmanda yaşadığımız o sevinci (geçmişteki Sevilla maçı) şimdi belki evimizde yaşayacağız.