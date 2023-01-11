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Spor

Samet Akaydın transferinde sürpriz Fatih Terim gerçeği!

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı stoper oyuncusu Samet Akayadın'ın Keçiörengücü'nde oynarken Fatih Terim'e önerildiği fakat tecrübeli hocanın bu transferi kabul etmediği öğrenildi.

Fanatik11 Ocak 2023 Çarşamba 10:17 - Güncelleme:
Samet Akaydın transferinde sürpriz Fatih Terim gerçeği!
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Fenerbahçe , Samet Akaydın transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'in tüm büyük takımları tarafından istenen milli oyuncuyu kadrosuna kattı.

Süper Lig'de ara transfer dönemi resmi olarak yarın başlayacak. Fenerbahçe'nin ilk bombası da Samet Akaydın olacak. 28 yaşındaki savunma oyucusu, Adana Demirspor formasıyla son maçına Başakşehir karşısında çıktı. Milli stoper, gol sevinci yaşayarak takımına veda etti. Samet, artık Sarı-Lacivertli formayla sahaya çıkacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.

FATİH TERİM'E ÖNERİLMİŞTİ

Sancaktepe'den gittiği Keçiörengücü'nde sergilediği performansla aslında dikkatleri üzerine çekmişti. Hatta dönemin Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e de önerilmişti. Yaşından ötürü kabul görmemişti. Pes etmedi, çalışmaya devam etti. Adana Demirspor'la beraber Süper Lig'e geldi."

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