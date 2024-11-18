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Spor

Samet Akaydin yeniden ilk 11'e dönüyor

Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Samet Akaydin, A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ ile oynayacağı maçta Abdülkerim Bardakcı'nın kart cezalısı olması nedeniyle ilk 11'de mücadeleye başlaması bekleniyor. İşte detaylar...

18 Kasım 2024 Pazartesi 09:20 - Güncelleme:
Samet Akaydin yeniden ilk 11'e dönüyor
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Abdülkerim Bardakcı sarı kart cezası nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ ile deplasmanda karşılaşacağı maçta forma giyemeyecek. Montella'nın, Bardakcı'nın yerine şans vereceği isim belli oldu.

ABDÜLKERİM'İN YERİNE SAMET AKAYDİN

İtalyan teknik adam, Karadağ karşısında stoper bölgesinde Samet Akaydin'e şans verecek. Akaydin'in stoper tandemindeki partneri ise Merih Demiral olacak.

Samet Akaydin, Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı maça ilk 11'de başlamış ve bir de gol atarak iyi bir performans ortaya koymuştu.

Milli takımın Karadağ ile karşı karşıya geleceği maç 19 Kasım Salı günü TSİ 22:45'te başlayacak.

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