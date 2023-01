Samet Akaydın'a Adana Demirspor'dan teşekkür

Adana Demirspor, Fenerbahçe'nin 3,5+1 yıllık sözleşme imzalandığı Samet Akaydın için teşekkür mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medyasından, Samet Akaydın için hazırlanan görüntüyle yapılan açıklamada, "Yaşanılan, yaşatılan her an iz bırakır; Bize bıraktığın her güzel anı, emek ve mücadele için teşekkürler. Yolun açık olsun." denildi.



SAMET AKAYDIN'IN ADANA DEMİRSPOR KARNESİ

Samet Akaydın, bu sezon Adana Demirspor formasıyla şu ana kadar 17 resmi maça çıktı ve bunların hepsinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1507 dakika süre alan 28 yaşındaki stoper, 2 golle skora etki etti.