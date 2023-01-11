İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ocak 2023 Çarşamba / 19 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7819
  • EURO
    20,1876
  • ALTIN
    1131.88
  • BIST100
    4728.88
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Samet Akaydın'a Adana Demirspor'dan teşekkür
Spor

Samet Akaydın'a Adana Demirspor'dan teşekkür

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Fenerbahçe'ye transfer olan Samet Akaydın için teşekkür mesajı yayımladı.

AA11 Ocak 2023 Çarşamba 19:48 - Güncelleme:
Samet Akaydın'a Adana Demirspor'dan teşekkür
ABONE OL

Adana Demirspor, Fenerbahçe'nin 3,5+1 yıllık sözleşme imzalandığı Samet Akaydın için teşekkür mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medyasından, Samet Akaydın için hazırlanan görüntüyle yapılan açıklamada, "Yaşanılan, yaşatılan her an iz bırakır; Bize bıraktığın her güzel anı, emek ve mücadele için teşekkürler. Yolun açık olsun." denildi.

SAMET AKAYDIN'IN ADANA DEMİRSPOR KARNESİ

Samet Akaydın, bu sezon Adana Demirspor formasıyla şu ana kadar 17 resmi maça çıktı ve bunların hepsinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1507 dakika süre alan 28 yaşındaki stoper, 2 golle skora etki etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.