Samet Akaydın'dan olay görüntüler hakkında açıklama geldi

Fenerbahçe'nin sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta Samet Akaydin'in yayına yansıyan bir görüntüsü tartışma yaratmıştı. Sarı-Lacivertlilerin başarılı stoperinin, Trezeguet'ye tükürdüğü iddia edilmişti.

Trabzonspor'un attığı penaltı golü sonrası Trezeguet'nin secdeye yattığı sırada Samet Akaydin'in oyuncuya tükürdüğü öne sürülmüştü.

Söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Samet Akaydin'dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akaydin, söz konusu iddiaları yalanladı.

Samet Akaydin yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada tamamen sporcu alışkanlığının bir parçası olan hareketimin görüntü açısı üzerinden manipüle edilerek ortaya ahlaksız iddialar atılmasını kınıyorum. Sosyal medyanın ucuz yaklaşımıyla futboldaki rekabeti ve insanlığı bu derece iftira ile kirletmeye çalışanları Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullandı.