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Spor

Samet Akaydın'ın Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'dan kadrosuna katmaya hazırlandığı Samet Akaydın için ödeyeceği bonservis bedeli ve maaş ortaya çıktı. İşte detaylar...

Sabah30 Aralık 2022 Cuma 11:58 - Güncelleme:
Samet Akaydın'ın Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu
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Fenerbahçe stoper sıkıntısını çözdü. Ancak açıklama için transfer döneminin resmen başlayacağı 12 Ocak bekleniyor.

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FENERBAHÇE'DEN SAMET AKAYDIN'A 4 MİLYON AVRO BONSERVİS

Sabah'ın haberine göre; sarı-lacivertliler, bu sezon Adana Demirspor'da başarılı bir performans gösteren Samet Akaydın için 4 milyon avro bonservis ödeyecek. Bu ödeme 4 taksit halinde gerçekleşecek. Her yıl 1'er milyon avro ödenerek 4 yılda bonservis tamamlanacak.

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SAMET AKAYDIN TOPLAM MAAŞI 62 MİLYON TL

3.5 yıllık sözleşme yapılacak 28 yaşındaki stoper, yarım sezon için 8 milyon TL alacak. Gelecek yıl 16 milyon TL ödenecek tecrübeli oyuncu, bir sonraki sezon 18, son senesinde de 20 milyon TL kazanacak. Böylece 3.5 yılda sarı-lacivertli takımdan alacağı garanti para 62 milyon TL'ye ulaşacak.

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