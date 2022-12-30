Samet Akaydın'ın Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu

Fenerbahçe stoper sıkıntısını çözdü. Ancak açıklama için transfer döneminin resmen başlayacağı 12 Ocak bekleniyor.

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FENERBAHÇE'DEN SAMET AKAYDIN'A 4 MİLYON AVRO BONSERVİS

Sabah'ın haberine göre; sarı-lacivertliler, bu sezon Adana Demirspor'da başarılı bir performans gösteren Samet Akaydın için 4 milyon avro bonservis ödeyecek. Bu ödeme 4 taksit halinde gerçekleşecek. Her yıl 1'er milyon avro ödenerek 4 yılda bonservis tamamlanacak.

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SAMET AKAYDIN TOPLAM MAAŞI 62 MİLYON TL

3.5 yıllık sözleşme yapılacak 28 yaşındaki stoper, yarım sezon için 8 milyon TL alacak. Gelecek yıl 16 milyon TL ödenecek tecrübeli oyuncu, bir sonraki sezon 18, son senesinde de 20 milyon TL kazanacak. Böylece 3.5 yılda sarı-lacivertli takımdan alacağı garanti para 62 milyon TL'ye ulaşacak.