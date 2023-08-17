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Spor

Samet Akaydin'in talipleri artmaya devam ediyor

Geçen sezonunun ara transfer döneminde Adana Demirspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan 29 yaşındaki deneyimli savunmacı Samet Akaydin'in talipleri artmaya devam ediyor.

17 Ağustos 2023 Perşembe 14:58 - Güncelleme:
Samet Akaydin'in talipleri artmaya devam ediyor
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Fenerbahçe'nin geçen sezon Adana Demirspor takımından kadrosuna kattığı Samet Akaydin için talipler artıyor.

BAŞAKŞEHİR'İN RADARINDA

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Fenerbahçe forması giyen Samet Akaydın ile ilgileniyor.

ÖNCELİĞİ FENERBAHÇE

Daha önce Avrupa'dan 2-3 ekip ve eski takımı Adana Demirspor ile de anılan 29 yaşındaki futbolcunun önceliği Fenerbahçe'de kalmak ve forma rekabetine girmek.

SÖZLEŞMESİ 2026'YA KADAR DEVAM EDİYOR

Milli stoperin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

FENERBAHÇE RAKAMLARI

Geçtiğimiz sezon devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Samet Akaydın Sarı-lacivertli formayla 24 karşılaşmada forma giydi.

SAMET AKAYDİN KİMDİR?

Kariyerine İdmanocağı altyapısında başlayan Samet Akaydin, daha sonra Arsinspor, Sancaktepe, Şanlıurfaspor, Keçiörengücü, Adana Demirspor ve Fenerbahçe formaları giydi.

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