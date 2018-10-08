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Samet Aybaba; Ertuğrul Ersoy, Barış Yardımcı ve Aytaç Kara'dan vazgeçmiyor

Bursaspor'da Teknik Direktör Samet Aybaba, ligin ilk 8 haftası boyunca Ertuğrul Ersoy, Barış Yardımcı ve Aytaç Kara'dan vazgeçemedi.

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Yeşil-beyazlı takımın Teknik Direktörü Samet Aybaba, ilk 8 haftası geriden kalan Spor Toto Süper Lig'de bazı oyunculardan vazgeçemedi. 

Teknik Direktör Samet Aybaba, 21 yaşındaki kaptan Ertuğrul Ersoy ve Barış Yardımcı tüm maçlarda tam süre aldı. Tüm müsabakalara ilk 11'de başlayan Aytaç Kara ise, bir tek Demir Grup Sivasspor müsabakasının 74. dakikasında oyundan alındı. Bu futbolcu dışında Allano Lima da tüm müsabakalarda süre aldı. 

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