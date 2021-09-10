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Spor

Samet Aybaba: A Milli Takım için hazırım

Teknik Direktör Samet Aybaba, A Milli Takım'dan teklif gelirse göreve hazır olduğunu açıkladı.

10 Eylül 2021 Cuma 18:22 - Güncelleme: 10 Eylül 2021 Cuma 18:22
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A Milli Takım Teknik Direktörü adayları arasında yer alan Samet Aybaba, NTV Spor'a konuştu.

Aybaba, henüz federasyondan böyle bir teklif gelmediğini söylerken, teklif alması halinde kabul etmeye hazır olduğunu dile getirdi.

"A Milli akım teknik direktörlüğü görevini tabi ki kabul ederim. Bu görev benim için büyük bir onurdur. Henüz federasyondan bir teklif yok. Eğer göreve başlarsam, en iyisini de yaparım. Bundan hiç şüphem yok."

Aybaba, sezona TFF 1. Lig'den Süper Lig 'e yükselttiği Adana Demirspor'la başlamış ancak daha sonra görevinden ayrılmıştı.

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