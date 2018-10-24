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Samet Aybaba: Mücadeleye devam ederek önümüzdeki 8 maçımızın hepsini kazanmak istiyoruz

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, ilk yarının sonuna kadar olan 8 maçın tamamını kazanmak istediklerini söyledi.

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Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında evinde 26 Ekim Cuma  günü oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, teknik direktör Samet Aybaba  yönetimindeki antrenmanda yeşil-beyazlı oyuncular, serbest çalışma  gerçekleştirdi.

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklama yapan Aybaba, her  zaman olduğu gibi bu maça da en iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti.

Aybaba, iyi takım olduklarını ve çok mücadele ettiklerini  vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Mücadeleye devam ederek önümüzdeki 8 maçımızın hepsini kazanmak  istiyoruz. Önümüzdeki ilk maç Alanyaspor maçı. Alanyaspor da iyi bir takım.  Kaliteli oyuncuları da var. Ama biz takım bütünlüğü özelliğini sahaya  yansıtırsak, kazanabileceğimiz bir maç diye düşünüyoruz. Çalışıyoruz, elimizdeki  oyuncular belli. O oyuncuları daha çabuk nasıl oraya sokarız, oradaki son  vuruşlarda daha etkili nasıl oluruz diye düşünüyoruz."

İç sahada daha farklı bir hücum organizasyonu planladıklarını aktaran  Aybaba, "Bu maç ile başlayacağız, gerçi daha önceki MKE Ankaragücü maçında da  başlamıştık buna. Bunları yapıyoruz, çalışıyoruz. Gol vuruşu çalışıyoruz. Biraz  da şans bizim yanımızda olur diye düşünüyoruz, bunlar olursa gol sayısını  artıracağız." ifadelerini kullandı.

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