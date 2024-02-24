Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Futbol Direktörü Samet Aybaba'nın 1.93 boyundaki Mohamed Camara'yı takip ettiği öğrenildi.

SAMET AYBABA OLUMLU NOT VERDİ

Aybaba, Camara'ya oynadığı dirençli futbol yüzünden ayrıca olumlu not verdi.

SÖZLEŞMESİ 2026'DA BİTİYOR

2018 yılından beri Young Boys'ta forma giyen Camara'nın sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

BU SEZON 2 ASİSTİ VAR

Bu sezon 26 karşılaşmada forma giyen 26 yaşındaki stoperin 2 asisti bulunuyor.

GÜÇLÜ FİZİĞİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Güçlü fiziği ile dikkat çeken Camara, 21 kez Gine Milli Takım formasını giydi. Tecrübeli oyuncu, 2018 yılında İsrail temsilcisi Hapoel Raanana'dan Young Boys'a 1.5 milyon Euro'ya transfer olmuştu.