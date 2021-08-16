Samet Aybaba: Saçma sapan bir gol yedik

16 Ağustos 2021 Pazartesi 00:33 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 00:33

Pozisyonları değerlendiremediklerini söyleyen Aybaba, "Yeni çıkmış bir takımız, çok kaliteli oyuncular transfer ettik. Böyle oyuncuları transfer etmek uzun zaman alıyor, birliktelikte biraz sıkıntımız var ama sahaya yansıttıkları öyle değildi, 3-4 yıldır birlikte gibilerdi. En önemlisi gol sonrası tepki göstermeleri. Golden sonra 3-4 pozisyona girdik. Atabilseydik işin rengi değiştirdi. Kazandıkça birliktelik hızlanır. Futbol bu, gelişmemiz lazım. Cesur, coşkulu, kazanmaya yönelik bir takım oluşturacağız dedik, ben o takımın sinyallerini görür gibi oldum. Oyuncularımız geç katıldı, her hafta, her maç onların katılımını hızlandıracaktık." dedi.

Basit bir gol yediklerini söyleyen tecrübeli hoca, "Çok basit, saçma sapan bir gol yedik. Sonlandırmada eksiklerimiz çıktı. Bunlara çalışacağız. Kazansaydık moral motivasyonumuz yukarı çıkardı ama olsun. Oyuncuların oynadığı oyundan memnunum. Ortaya çıkan bir şey var ki; Demirspor takımı, bu sezon ligin en iyi oynayan takımlarından biri olmaya aday." ifadelerini kullandı