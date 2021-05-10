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Spor

Samet Aybaba: Şampiyonluğumuz dünyadaki sayılı şampiyonluk hikayelerinden

TFF 1'inci Lig'de Menemenspor'u deplasmanda 4-1 yenip şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'un teknik direktörü Samet Aybaba çok büyük gurur yaşadığını söyledi.

DHA10 Mayıs 2021 Pazartesi 00:04 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 00:04
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Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Menemenspor maçının ardından basın toplatışında açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor'un 26 yıldır bugünü beklediğini ifade eden Aybaba, "İnanılmaz mutluyum. Memleketimizin takımı 26 yıldır bekliyordu. Adana kaliteli yerdir, insanları çok kalitelidir.

Uzun yıllardır baskı altındaydı. Bu şampiyonluk Adana için kıvılcım olacaktır. Herkesi canı gönülden kutlarım. İnanılmazı başardılar. Her geçen gün tempo arttı, arkadaşlık arttı, takımdaşlık arttı. Başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum.

İyi giden takıma ekonomik olarak büyük katkılar koydu. Her isteği yerine getirdi. Bizlere herkes gönül bağıyla bağlandı. Bu şampiyonluk Adana'ya çok yakıştı. Adana Demirspor marka takımdır. Rakiplerimizin hepsini yendik. Şampiyonluğumuz apayrı bir hikaye. Dünyadaki sayılı şampiyonluk hikayelerinden biri. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Süper Lig Adana'ya çok iyi gelecektir. Adana Demirspor'un katılımıyla Süper Lig çok renklenecektir" dedi.

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