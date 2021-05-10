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Spor

Samet Aybaba'dan Adana Demirspor'a 2 yıllık imza

TFF 1'inci Lig'de şampiyonluğa ulaşarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, teknik direktör Samet Aybaba ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

DHA10 Mayıs 2021 Pazartesi 17:31 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 17:31
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Adana Demirspor'da sezonun bitimine 12 hafta kala göreve gelen ve bu süreçte 11 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik elde eden teknik direktör Samet Aybaba, 2 yıllık yeni sözleşmeye imza attı. Mavi-lacivertli kulüpten anlaşmayla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Adana Demirspor'umuz vakit geçirmeden transfer çalışmalarına başlamıştır. İlk olarak şampiyonluğumuzda büyük pay sahibi olan teknik direktörümüz Samet Aybaba ile iki yıllık yeni anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyor, nice büyük başarıları hocamızla yaşamayı temenni ediyoruz."

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