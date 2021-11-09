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Spor

Samet Aybaba'dan Azerbaycan Milli Takımı açıklaması

Son olarak Adana Demirspor'u çalıştıran tecrübeli teknik adam Samet Aybaba, Azerbaycan Futbol Federasyonu ile görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

9 Kasım 2021 Salı 08:02 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 08:02
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Adana Demirspor'u 26 yıl sonra Süper Lig 'e çıkaran ancak ilk 3 maçta 2 puan alınca Mavi Şimşekler'den gönderilen Samet Aybaba için sürpriz teklif...

Giovanni De Biasi'nin yönetiminde 18 maça çıkan ve yalnızca 2 galibiyet alan Azerbaycan'da İtalyan teknik direktör için tehlike çanları çalmaya başladı. Eleştirilerin hedefi olan tecrübeli hocayla yolların ayrılmasının an meselesi olduğu beliritilirken, kardeş ülke Azerbaycan'ın yaklaşık 2.5 aydır boşta olan Samet Aybaba'nın kapısını çaldığı öğrenildi.

Deneyimli teknik adam da bu iddiaları doğruladı. Tecrübeli hoca konuyla ilgili Fanatik'e yaptığı açıklamada, "İlginin olduğu doğru. Görüşmelerimizin olduğunu da söyleyebilirim. Fakat resmi olarak sonuçlanan bir anlaşma yok. Görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

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