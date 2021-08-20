Samet Aybaba'dan Belhanda ve Balotelli isyanı

20 Ağustos 2021 Cuma 23:56 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 23:56

Süper Lig'in 2'nci haftasında Yukatel Kayserispor sahasında karşılaştığı Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Geçen hafta çok iyi bir oyun ile puan hak etmiştik. Bugün tam tersi bir maç oldu. Biz 2-3 tane kaliteli oyuncu transfer ettik. Böyle olunca diğer takımlar maçta daha istekli oluyorlar. Bizde onlar kadar maçı kazanmayı istemeliyiz. Bunları yapamazsak takımın sorunu giderek artar. Bu özeleştiridir. Takım içindeki oyuncularla diyaloglarımızı devam ettiriyoruz. Futbolun takım oyunu olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha çok çalışarak doğru şeyler yapmaya çalışacağız." dedi.

"BELHANDA'DAN DA, BALOTELLI'DEN DE MEMNUN DEĞİLİM"

Belhanda ve Balotelli'nin performansını beğenmediğini söyleyen deneyimli hoca, "Şu anda Belhanda'dan da, Balotelli'den de memnun değilim. Bu oyunculara biz tabii ki geniş zaman ayırıyoruz, onları kazanmak için bir sürü şey yapıyoruz. İki oyuncuyu kazanırsak takımın kazanma kalitesi yükselir diye şans veriyoruz. Döndüğümüzde yine oturup konuşacağız ama böyle olursa kadro içindeki yapılanma gayet ciddi şekilde yapılır." dedi.