Samet Aybaba'nın yeni prensi Abdülkadir Çelik

Bursaspor'da teknik direktör Samet Aybaba'nın yeni gözdesi 2001 doğumlu sağ kanat oyuncusu Abdülkadir Çelik. Deneyimli teknik adam sezona U19 takımında başlayan ve daha sonra U21 takımına yükselen 17 yaşındaki futbolcuyu A Takım idmanlarına davet etti.

Son 2 haftada 3 gol attı

U21 takımında bu sezon oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Abdülkadir Çelik son iki haftada çıktığı Galatasaray ve Ankaragücü maçlarında 3 gol atıp 2 de asist yaptı.

Geçen sezon U-17 takımında forma giyen Abdulkadir, takımının attığı 69 golün 41’ine katkı yaparak dikkat çekmişti. Yeşil-Beyazlı formayla 33 maça çıkan ve 12 gol, 29 asistlik performans sergilemişti.

Altınordu'dan geldi

2014 yılında Altınordu'dan amatör olarak transfer edilen Abdülkadir Çelik'in yeşil-beyazlı kulüp ile henüz profesyonel sözleşmesi bulunmuyor. U14, U15, U16 ve U17 Milli Takım formalarını 13 kez giyen Çelik'in 3 golü var.