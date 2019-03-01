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Sami Al Jaber: Gomis’i istediğimizde satacaklarına inanmıyordum

“G.Saray’dan Gomis’i istediğimizde satacaklarına inanmıyordum. ‘Olur’ dediklerinde çok şaşırdım. G.Saray, FFP yüzünden sıkıntı da olmasaydı, onu zaten alamazdık.”

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Geçen sezon ligde 29 gol atarak tarih yazan ve şampiyonluk sonrası zam isteği ile kriz yarattığı iddia edilen Bafetimbi Gomis’in sezon başında G.Saray macerası sona ermişti. Suudi Arabistan kulübü Al-Hilal’e transfer olan 34 yaşındaki golcünün ayrılış sebebinin yankıları hala devam ediyor.  Bu sezon 25 maçta 20 gol atan Gomis’in Al-Hilal gelmesinde büyük katkısı olan eski başkan Sami Al Jaber, ülke  basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Jaber, Gomis’i G.Saray’dan nasıl aldıklarını şöyle anlattı:

TAKIMA İNANILMAZ KATKISI VAR

Galatasaray’dan Bafetimbi Gomis’i istediğimizde satacaklarına inanmıyordum. ‘Olur’ dediklerinde çok şaşırdım. Galatasaray, UEFA Finansal Fair Play şartları yüzünden sıkıntı da olmasaydı, onu zaten alamazdık. Türkiye’de bazı kulüplerin UEFA Finansal Fair Play konusunda sıkıntıları var. Zamanında yıldız oyuncuları kadrosuna kattılar.  Gomis, G.Saray’ın en elit oyuncusuydu. Gomis çok nadir bulunan bir oyuncu. Saha içinde ve saha dışında inanılmaz bir şekilde takıma katkı veriyor.

ÖZEL BİR EKİPLE ÇALIŞIYORUM

34 yaşındaki golcü oyuncu ise müthiş performansının sırrını şu ifadeleri kullanarak anlattı: Marsilya’dan beri yanımda olan özel bir koçu Suudi Arabistan’a getirdim. Geniş bir ekibim var. Ekiple özel çalışmalar yapıyorum. Bunun karşılığını da sahada en iyi şekilde alıyorum. Gomis’in ekibinde G.Saray forması giydiği dönemde tanıştığı bazı Türk antrenörlerin olduğu biliniyor. Gomis, zaman zaman G.Saray ile ilgili paylaşımlar da yapıyor.

(Aksam)

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