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Spor

Sami Uğurlu: 15. dakikada bizim için maç bitti

Süper Lig'in 2. haftasında evinde Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

16 Ağustos 2022 Salı 00:44 - Güncelleme:
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Kasımpaşa teknik direktörü Sami Uğurlu, Fenerbahçe karşılaşması sonrası konuştu.

Farklı mağlubiyet nedeniyle üzüntülerini dile getiren Uğurlu, "15. dakikada bizim için maç bitti. Çok basit bireysel hatalar... Genç oyuncuları oynatınca bunlarla karşılaşıyorsunuz. Rakip de güçlü bir takım olunca cevap veremiyorsunuz. Bunun için özür dilerim. Kabul edebileceğimiz bir skor değil." açıklamasını yaptı.

Yeni sezon öncesi çok fazla oyuncularını kaybettiklerini belirten Sami Uğurlu, taraftarlarından özür dileyerek, "Çok fazla oyuncu gitti, onların yeri zamanla doldurulacak. Bu bir süreç ama Kasımpaşa açısından kolay bir süreç olmayacaktır. Taraftardan yeniden özür diliyorum." sözlerini kullandı.

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