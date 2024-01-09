İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ocak 2024 Salı / 28 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,932
  • EURO
    32,7568
  • ALTIN
    1952.06
  • BIST100
    7736.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Sami Uğurlu: Basit goller yedik

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, yenik duruma düştükten sonra risk almalarına rağmen istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını dile getirerek, “Basit goller yedik” dedi.

IHA9 Ocak 2024 Salı 22:43 - Güncelleme:
Sami Uğurlu: Basit goller yedik
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme müsabakasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Başakşehir'e 3-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, "Zor maç olacağını biliyorduk. Karşımızda iyi oyunculardan oluşan iyi bir takım var. Geniş bir kadroya sahip oldukları için rotasyon yapabilen bir takım Başakşehir. Bu maçta zorlanacağımızı biliyorduk. İlk yarıda 9 numara baskısı ile rakibimizin pas geçişlerini sınırlamaya çalıştık. İlk yarı sonucunda içeriye berabere girme şansımız vardı. Fakat yenik olarak devreyi tamamlayınca ikinci yarı daha çok risk almamızı gerektirdi. Geride bire bir yakalandığımız pozisyonlarda rakibimiz farkı açtı. Arka arkaya oynadığımız maç yoğunluğu, bu maçta kadro yetersizliğimizi ön plana çıkardı. Almak zorunda kaldığımız risklere karşılık olarak basit goller de yiyince karşılık veremedik. Başakşehir takımını ve Çağdaş Hocayı (Atan) tebrik ediyorum" diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.