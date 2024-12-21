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Spor

Sami Uğurlu: Çok daha farklı bir Alanyaspor olabilir

Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Beşiktaş ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.

21 Aralık 2024 Cumartesi 22:47 - Güncelleme:
Sami Uğurlu: Çok daha farklı bir Alanyaspor olabilir
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Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Beşiktaş ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.

Sami Uğurlu yaptığı açıklamada, "Aslında maçtan önce de konuştuğumuz gibi, Kasımpaşa'yla buraya geldiğimizde de buna yakın bir planla sahaya çıkmıştık. Mücadele olarak istediğimizi aldığımızı söyleyebilirim. Git gelli bir maç oldu. Golden sonra talihsiz bir gol yedik. Oyunu tutabilsek farklı bir skor çıkartabilirdik buradan." dedi.

Deneyimli teknik adam, "Burada galip gelmek isterdik. Savunma anlamında daha iyi olduğumuzu söyleyebirim. Geçişleri doğru yapsak galibiyet alabilirdk, orada eksik kaldık. Pasları doğru ve kaliteli yapabilseydik sonuca gitme şansımzı yüksekti. Ama Beşiktaş deplasmanı zor, 1 puan önemli. Galibiyet için geldiğimizi söylemiştim ama 1 puan için mutsuz olduğumuzu söylemem." ifadelerini kullandı.

Sami Uğurlu ayrıca, "Daha iyisini yapacağımızı düşünüyorum. Devre arasında gelecek transferler bütün halinde oynayabilirsek, çok daha farklı, iyi Alanya takımı izlettirebileceğimizi söyleyebilirim." diye konuştu.

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