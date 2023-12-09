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Spor

Sami Uğurlu: Savunmada sıkıntı yaşıyoruz

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Samsunspor'a karşı alınan 4-2'lik mağlubiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

IHA9 Aralık 2023 Cumartesi 19:02 - Güncelleme:
Sami Uğurlu: Savunmada sıkıntı yaşıyoruz
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Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, 4-2 yenildikleri Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, gol atmada sıkıntılarının olmadığını ancak savunma konusunda sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Samsunspor'a 4-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Sami Uğurlu mağlup oldukları için üzüldüklerini söyledi. Uğurlu, "Maça Samsunspor çok istekli ve coşkulu başladı. Uzun oynadıktan sonra ikinci topları alıp, rahat pozisyon buldular. 2 stoperimiz cezalıydı. Hava toplarını alamayınca fazla pozisyon verdik. Samsunspor'u galibiyetinden ve mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Daha iyi yere getirmemiz gereken noktalar var. Gol atma konusunda sıkıntımız yok ama savunma konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Maçı kaybettik, istediğimiz oyunu oynayamadık. Yüksek topları alamadık. Samsunspor hücum organizasyonu yapmadan uzun top sonrası kazandığı ikinci toplarla gol pozisyonları buldu. Biz ise oyuna ortak olamadık. Önümüzdeki maçlara bakacağız" dedi.

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