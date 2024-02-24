Sami Uğurlu'dan maç sonu hakem tepkisi!

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"Planlarınız ne doğrultuda doğru tuttu?" sorusuna cevap veren Sami Uğurlu, "Cevabı çok net, bütün Türkiye biliyor. Fenerbahçe'nin tedirgin çıkacağını biliyorduk, çok güçlü bir orta sahamız var. Sadiku bizi 1 kişi fazla oynattı. Fenerbahçe'nin defans ağırlıklı bir kadroyla çıkacağını biliyorduk. İlk yarının tamamında oyuna hakim olan bir Kasımpaşa vardı." dedi.

Sami Uğurlu, sözlerine, "2 tane duran toptan gol yedik. Bir tane serbest vuruş bir tane de penaltı... Penaltı mıydı? Hatırlamıyorum." ifadeleriyle devam etti.

Uğurlu, "Rakiplerimizin çok altındaki bütçelerle nasıl oynanması gerektiğini gösterdik ama izin verilmiyor! Konuşursam ceza alacağım. Beraberliğe üzüleceğimiz yerden mağlup dönüyoruz. Kimseyi zan altında bırakmak istemiyorum ama bu kadar da aranmaz yani... Bu takımın bütçesi 5.5 milyon dolar, bu stadı taraftarı bize verin biz 5.5 milyona yakalarız bunu." sözlerini kullandı.

Sami Uğurlu son olarak, "Pozisyon öncesi frikik veriyorsun, Nuno'nun destek ayağına darbe var oynatıyorsun, önde izin vermiyorsun, 'Bir şey bulacaklar belli' dedik zaten biz. Maalesef izin vermediklerini söyleyebilirim. Üzerine gelmeye başlıyorlar bir şekilde. Elimizi vicdanımıza koymamız gerekiyor. Böyle galibiyetler... Bilmiyorum galibiyet güzel tabii ama... İşin tadı çok fazla olmuyor bu şekilde." dedi.