Samir Nasri, West Ham United'tan talep ettiği 80 bin poundluk maaşı 95 bin pounda çıkardı
Antalyaspor'a Ali Şafak Öztürk döneminde transfer edilen ve yıllık 7 milyon euroluk kazancıyla sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da ilgisini çeken Samir Nasri İngiltere'ye geri dönmek istiyor ancak talepleri yine dudak uçuklatıyor.
West Ham'da Şilili menajer Manuel Pellegrini'nin takıma kazandırılmasını istediği Samir Nasri istediği ücrete zam yaptı.
18 aylık doping cezası yeni biten ve futbola dönmeye hazırlanan Nasri, 80 bin poundluk talebini 95 bin pounda çıkardı.
Geçtiğimiz gün Londra'da sağlık kontrolünden geçen Cezayir asıllı Fransız oyuncuya Çin'den de teklif geldiği ve Nasri'nin bu teklifi West Ham yönetimine karşı adeta bir şantaj olarak kullandığı belirtildi.
West Ham tarafından 31 yaşındaki oyuncuya 6 aylık kontrat önerilmişti.
(Fanatik)
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