Samir Nasri, West Ham United'tan talep ettiği 80 bin poundluk maaşı 95 bin pounda çıkardı Antalyaspor'a Ali Şafak Öztürk döneminde transfer edilen ve yıllık 7 milyon euroluk kazancıyla sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da ilgisini çeken Samir Nasri İngiltere'ye geri dönmek istiyor ancak talepleri yine dudak uçuklatıyor.