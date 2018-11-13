Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Samir Nasri, West Ham United'tan talep ettiği 80 bin poundluk maaşı 95 bin pounda çıkardı

Antalyaspor'a Ali Şafak Öztürk döneminde transfer edilen ve yıllık 7 milyon euroluk kazancıyla sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da ilgisini çeken Samir Nasri İngiltere'ye geri dönmek istiyor ancak talepleri yine dudak uçuklatıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

West Ham'da Şilili menajer Manuel Pellegrini'nin takıma kazandırılmasını istediği Samir Nasri istediği ücrete zam yaptı.

18 aylık doping cezası yeni biten ve futbola dönmeye hazırlanan Nasri, 80 bin poundluk talebini 95 bin pounda çıkardı.

Geçtiğimiz gün Londra'da sağlık kontrolünden geçen Cezayir asıllı Fransız oyuncuya Çin'den de teklif geldiği ve Nasri'nin bu teklifi West Ham yönetimine karşı adeta bir şantaj olarak kullandığı belirtildi.

West Ham tarafından 31 yaşındaki oyuncuya 6 aylık kontrat önerilmişti.

(Fanatik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Önce taziyesini iletti sonra başına ateş etti

Önce taziyesini iletti sonra başına ateş etti

A101 15 Kasım 22 Kasım aktüel ürünler indirim kataloğu 2018 A101 aktüel ürünler indirim listesi

A101 15 Kasım 22 Kasım aktüel ürünler indirim kataloğu 2018 A101 aktüel ürünler indirim listesi

4 büyüklerde sözleşmesi bitecek futbolcular

4 büyüklerde sözleşmesi bitecek futbolcular

BİM aktüel 16-23 Kasım ürünler indirim kataloğu 2018 BİM aktüel ürünler indirim listesi

BİM aktüel 16-23 Kasım ürünler indirim kataloğu 2018 BİM aktüel ürünler indirim listesi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA