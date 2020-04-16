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Spor

Sampdoria Başkanı Massimo Ferrero açıkladı: ''Aşı için gönüllü kobay olurum''

Sampdoria Başkanı Massimo Ferrero, koronavirüs aşısının çıkması halinde kobay olabileceğini dile getirdi.

16 Nisan 2020 Perşembe 19:18 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 19:18
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İtalya Serie A ekiplerinden Sampdoria'nın Başkanı Massimo Ferrero, futbola olan özlemini dile getirirken, "Eğer tekrar futbola dönme şansımız olursa aşı için gönüllü olarak kobay olurum" dedi.

Sampdoria Başkanı Massimo Ferrero, korona virüs salgını hakkında açıklamalarda bulundu.

"AŞI İÇİN GÖNÜLLÜ KOBAY OLURUM"

Futbola tekrar geri dönmelerinin mümkün olması durumunda her türlü fedakarlığa hazır olduğunu belirten Başkan Ferrero, "Eğer tekrar futbola dönme şansımız olursa, yani tekrar sağlıklı bir biçimde futbol oynayabileceğimiz anlamına gelirse aşı için ben gönüllü kobay olurum" ifadelerini kullandı.

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