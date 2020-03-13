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Spor

Sampdoria'da 4 oyuncuda daha virüs çıktı!

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden olan İtalya'da Gabbiadi'nin ardından 4 oyuncuda daha koronavirüs tespit edildi.

13 Mart 2020 Cuma 21:02 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 21:02
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Sampdoria'da daha önce koronavirüs kaptığı açıklanan Manolo Gabbiadini'nin ardından Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina ve Morten Thorsby'nin de koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

Sampdoria'nın yaptığı açıklamada, oyuncuların şu anda sağlık durumlarının iyi olduğu ve karantina altına alındıkları belirtildi.

Spor dünyasında şu ana kadar en çok koronavirüs vakasına İtalya'da rastlandı.

İtalya / Rugani

İtalya / Gabbiadini

İtalya / Colley

İtalya / Ekdal

İtalya / La Gumina

İtalya / Thorsby

İngiltere / Arteta

İngiltere / Hudson-Odoi

Almanya / Hübers

Almanya / Horn

ABD / Gobert

ABD / Mitchell

İspanya / Thompkins

Yunanistan / Marinakis

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