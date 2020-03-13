Sampdoria'da 4 oyuncuda daha virüs çıktı!

Sampdoria'da daha önce koronavirüs kaptığı açıklanan Manolo Gabbiadini'nin ardından Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina ve Morten Thorsby'nin de koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.
Sampdoria'nın yaptığı açıklamada, oyuncuların şu anda sağlık durumlarının iyi olduğu ve karantina altına alındıkları belirtildi.
Spor dünyasında şu ana kadar en çok koronavirüs vakasına İtalya'da rastlandı.
İtalya / Rugani
İtalya / Gabbiadini
İtalya / Colley
İtalya / Ekdal
İtalya / La Gumina
İtalya / Thorsby
İngiltere / Arteta
İngiltere / Hudson-Odoi
Almanya / Hübers
Almanya / Horn
ABD / Gobert
ABD / Mitchell
İspanya / Thompkins
Yunanistan / Marinakis