Şampiyon Ampute Futbol Milli Takımı'na coşkulu karşılama

AA 20 Eylül 2021 Pazartesi 16:34 - Güncelleme: 20 Eylül 2021 Pazartesi 16:34

Polonya'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen milli takım kafilesine, burada coşkulu karşılama yapıldı.

Çok sayıda basın mensubu, yetkililer ve sporcu ailelerinin yanı sıra yüzlerce kişi havalimanında karşılama için hazır bulundu.

Çiçekler ve alkışlarla karşılanan kafileye bando takımı da eşlik etti. Sporcuların çıkış anında konfetiler patlatılırken, oyuncuların mutluluğu dikkatlerden kaçmadı.

Marş, slogan ve bayraklarla sevgi gösterileri yapılan futbolcular, daha sonra kendileri için hazır bekleyen otobüsle havalimanından ayrıldı.

AMPUTE FUTBOL MİLLİ TAKIMI'NA UÇAKTA ANONS SÜRPRİZİ

Türk Hava Yolları pilotu Selahattin Yılmaz, Ampute Futbol Avrupa Şampiyonası Finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek kupayı ikinci kez kazanan Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı'nı yaptığı anonsla tebrik etti.

Ampute Futbol Milli Takımımız, şampiyonluğun ardından Türk Hava Yolları'na ait TK1266 seferiyle Türkiye'ye döndü. 2. Pilot Selahattin Yılmaz, uçakta bulunan milli takım teknik heyetini ve futbolcularını "hoş geldiniz" diyerek karşıladı.

Uçuş hakkında bilgi veren Yılmaz, yaptığı anonsta, "Varşova'dan Avrupa Şampiyonluğuyla dönen değerli hocamız Osman Çakmak'ı ve tüm takımımızı kutluyorum. Sizlerin başarılarını tüm Türkiye paylaşıyor. Uçuş ekibi olarak milletimiz adına güzel mücadeleniz ve kazandığınız şampiyonluk için sizleri tebrik eder, başarılarınızın devamını dilerim. Tekrar uçuşta görüşmek üzere, iyi uçuşlar" ifadelerini kullandı.

Milli Takım teknik heyeti ve futbolcular da bu anonsa alkışlarla karşılık verdi.