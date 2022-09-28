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Spor

Şampiyon Anadolu Efes'e, Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik

Cumhurbaşkanlığı kupasında, Fenerbahçe Beko'yu 71-62 mağlup eden Anadolu Efes'i, Gençlik Ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tebrik etti.

AA28 Eylül 2022 Çarşamba 22:03 - Güncelleme:
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında Fenerbahçe Beko'yu 71-62 yenerek şampiyon olan Anadolu Efes Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı kutlama mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası final mücadelesinde rakibini mağlup ederek kupayı 13. kez müzesine götüren Anadolu Efes'i kutluyorum. Başarıda emeği geçen oyuncuları, teknik ekibi ve yöneticileri tebrik ediyor, iki kulübümüze de önümüzdeki günlerde başlayacak Basketbol Süper Ligi'nde ve THY Avrupa Ligi'nde başarılar diliyorum."

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