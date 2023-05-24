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Spor

Şampiyon Barcelona, deplasmanda kayıp

İspanya La Liga'da şampiyonluğunu ilan eden Barcelona, ligin 36. haftasında konuk olduğu Real Valladoid'e 3-1 mağlup oldu.

24 Mayıs 2023 Çarşamba 01:03 - Güncelleme:
Şampiyon Barcelona, deplasmanda kayıp
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La Liga'nın şampiyonu Barcelona, 36. hafta maçında Valladolid'e deplasmanda 3-1 mağlup oldu.

La Liga'nın şampiyonu Barcelona, ligin 36. hafta karşılaşmasında Real Valladolid'e konuk oldu.

Jose Zorrilla Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Valladolid 3-1 kazanarak üç puanı almayı başardı.

Maçın 2. dakikasında Christensen'in kendi kalesine attığı golle Valladolid öne geçerken 22. dakikada eski Beşiktaşlı Cyle Larin'in penaltısıyla fark ikiye çıktı.

İkinci yarıda skora ortak olmak için değişiklikler yapan Barcelona bu isteğinde başarılı olamazken Larin'in asistinde bu kez 73'te Plata farkı üçe çıkardı. Lewandowski'nin 84. dakikada attığı gol ise teselliden öteya gidemedi.

Bu sonuçla Barcelona 85 puana yükselirken üst üste ikinci yenilgisini aldı. Valladolid ise 38 puana çıkarken kümede kalma adına çok değerli puanları hanesine yazdırmış oldu.

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